تظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على إجراءات تتعلق بـ"تغير المناخ"

خرج متظاهرون في بريطانيا امس السبت، إلى شوارع لندن وجلاسكو للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع ضد تغير المناخ بعد موجة حر قياسية هذا الأسبوع.

ودعا المتظاهرون إلى الاعتصام في ساحة البرلمان بلندن لمطالبة حكومة حزب المحافظين بوقف منح تراخيص جديدة لإنتاج النفط والغاز، وفرض ضرائب على كبار ملوثي البيئة من الشركات، ومساعدة المواطنين على استخدام أجهزة تدفئة أكثر اقتصادا للطاقة في منازلهم.

🌍 Climate activists have staged a 'die-in' demonstration in Glasgow city centre.



🌡 It's after the highest ever temperatures in the UK were recorded earlier this week.



🪧 @ScotlandXR protesters lay 'dead' on Buchanan Street to demand urgent action on climate change 👇 pic.twitter.com/3Q38Y8HI9T — Radio Clyde News (@RadioClydeNews) July 23, 2022

وأعلن النشطاء أن "موجة الحر الشديدة، الثلاثاء الماضى، كانت بمثابة إنذار بشأن ما سيواجهونه مستقبلالاف الوفيات والمنازل التي فقدت بسبب حرائق الغابات، وخدمات الطوارئ التي أوشكت على الانهيار".

وأضافوا "لسنا مستعدين للحرارة الشديدة وسيزداد الأمر سوءا".

وفي جلاسكو، نظم نشطاء المناخ احتجاجا مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لتغير المناخ.

وتمدد المتظاهرون على الأرض في أحد أكثر مناطق التسوق ازدحاما في المدينة، وقد التفوا بملاءات بيضاء رمزا للاكفان، محددين أسباب الوفاة، ومنها الإجهاد الحراري، والمجاعة، وندرة المياه.

وهددت بعض الجماعات بأنها ستنظم المزيد من المظاهرات المعرقلة في الخريف حول مقر البرلمان.

كما طالبت المجموعات الحكومة البريطانية أيضا بخفض فواتير الطاقة وسط أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تفاقم الضغوط على الأسر مع ازدياد برودة الطقس.