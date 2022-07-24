تظاهرات فى بريطانيا احتجاجا على إجراءات تتعلق بـ"تغير المناخ"

خرج متظاهرون في بريطانيا امس السبت، إلى شوارع لندن وجلاسكو للمطالبة باتخاذ إجراءات أسرع ضد تغير المناخ بعد موجة حر قياسية هذا الأسبوع.
🌍 Climate activists have staged a 'die-in' demonstration in Glasgow city centre.— Radio Clyde News (@RadioClydeNews) July 23, 2022
🌡 It's after the highest ever temperatures in the UK were recorded earlier this week.
🪧 @ScotlandXR protesters lay 'dead' on Buchanan Street to demand urgent action on climate change 👇 pic.twitter.com/3Q38Y8HI9T
وأعلن النشطاء أن "موجة الحر الشديدة، الثلاثاء الماضى، كانت بمثابة إنذار بشأن ما سيواجهونه مستقبلالاف الوفيات والمنازل التي فقدت بسبب حرائق الغابات، وخدمات الطوارئ التي أوشكت على الانهيار".
وأضافوا "لسنا مستعدين للحرارة الشديدة وسيزداد الأمر سوءا".
وفي جلاسكو، نظم نشطاء المناخ احتجاجا مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة للتصدي لتغير المناخ.
وتمدد المتظاهرون على الأرض في أحد أكثر مناطق التسوق ازدحاما في المدينة، وقد التفوا بملاءات بيضاء رمزا للاكفان، محددين أسباب الوفاة، ومنها الإجهاد الحراري، والمجاعة، وندرة المياه.
وهددت بعض الجماعات بأنها ستنظم المزيد من المظاهرات المعرقلة في الخريف حول مقر البرلمان.
كما طالبت المجموعات الحكومة البريطانية أيضا بخفض فواتير الطاقة وسط أزمة غلاء المعيشة التي يتوقع أن تفاقم الضغوط على الأسر مع ازدياد برودة الطقس.
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