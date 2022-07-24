اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 24 يوليه 2022 02:45 م
تسجيل دخول وخروج 24 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

فى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

موانئ بورسعيد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة