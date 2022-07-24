تراجع سهم "إعمار" بنسبة 2.87% بعد قرار وزارة البيئة بشأن "مراسى"

كتب هانى الحوتى

تراجع سهم شركة إعمار مصر للتنمية، خلال جلسة تداول، اليوم الأحد بالبورصة المصرية، بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2.370 جنيه، بحجم تداول 6.4 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة البيئة التنسيق مع وزارة الري؛ لإعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب مشكلة تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى الساحل الشمالي، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة.

وكانت وزارة البيئة، قد تابعت ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والادارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسي والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وعلى الفور قامت اللجنة بالانتقال إلى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.

وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أى أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.