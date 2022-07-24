اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 04:07 م
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد، 24 يوليه 2022 03:09 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.15% بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية، وربح رأس المال السوقى 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.178 مليار جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11415 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1815 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة.

 

 


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