اليوم السابع
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تدخلات "التضامن" من خلال حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها".. إنفوجراف

الأحد، 24 يوليه 2022 09:04 م
تدخلات "التضامن" من خلال حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها".. إنفوجراف وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية ضمن حملة "زواجها قبل 18 يضيع حقوقها"، وأن هذه التدخلات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار حرصه على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وتتمثل تلك التدخلات فيما يلي..

زيادة عدد أسر برنامج تكافل وكرامة أكثر من 450 ألف أسرة ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الدعم النقدي الى 4.1 مليون أسرة حتى الآن.

تخصيص 500 مليون جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية للأبناء المتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشجيعهم على استكمال تعليمهم الجامعي .

إضافة عدم زواج أطفال أسر برنامج تكافل تحت 18 سنة إلى شروط الصحة والتعليم في البرنامج .

إجراء عملي لتغيير ثقافة الأسرة تجاه زواج الأطفال خاصة الفتيات ببدء تطبيق مشروطية برنامج تكافل، بالالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.

‏ الالتزام بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني (نسبة الحضور لا تقل عن 80%).

‏ عدم تزويج أي من الأبناء سواء ذكوراً أو إناثاً قبل عمر 18 سنة أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.

تطبيق مشروطية منع زواج الأطفال على 1,422,000 أسرة في برنامج تكافل من الذين لديهم أبناء في المرحلة العمرية 12-18 سنة أي المرحلة المرتبطة بسن زواج الأطفال خاصة بين الفتيات
 

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التضامن

زواجها قبل 18 يضيع حقوقها بالجيزة

تدخلات التضامن لحماية الأسر الأولى بالرعاية

تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية



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