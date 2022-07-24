تحصين 130 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطنين.

كما شدد محافظ البحيرة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية، وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية للحفاظ على صحة المواطنين، وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وفى هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة، بتحصين عدد 7326 رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن أكثر من 130 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .