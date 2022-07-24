تحرير 36 محضر مخالفة وغلق 3 منشآت وضبط 55 حالة إشغال متنوع بالإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وصلاحية السلع وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والوقوف على مدى التزام التجار، واتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين، قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مكبرة مفاجئة لضبط ومراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية السلع بعدد من المنشآت التجارية والمخابز بمنطقة محرم بك شملت ميدان الرصافة، وشوارع امير البحر، ابن العنبرى، ومحفوظ.

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق 3 منشآت وتحرير 36 محضر متنوع ما بين تموين وصحة، رصد بيئى، حماية مستهلك وأمن صناعى، والتحفظ على 55 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 6 آلاف جنيه وذلك بحضور المحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين، والاستاذة عزة سعد رئيس حى وسط، والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة وجميع القيادات المعنية.

وأكدت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير مساعد محافظة الاسكندرية، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات اليومية الدورية والمفاجئة بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية على المحلات التجارية والمخابز لمراقبة جميع الأنشطة التجارية والتأكد من ضبط الأسواق وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه؛ أشار المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أنه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز على مستوى الأحياء، للتأكد من توفر السلع للمواطنين وعدم استغلالهم، ورصد أى مخالفات وتحرير محاضر لردع المخالفين.