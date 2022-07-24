تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. وهبوط الأسهم السعودية بنسبة 0.11%

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.11% خاسرًا 12.83 نقطة ليغلق عند مستوى 11975.14 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.71% رابحًا 13.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1886.60 نقطة، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.11% خاسرًا 12.83 نقطة ليغلق عند مستوى 11975.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% رابحًا 95.38 نقطة ليغلق عند مستوى 21056.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 152.9 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبطت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المرافق العامة بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.1%، ثم قطاعات التطبيقات وخدمات التقنية، وتجزئة الأغذية، وإدارة وتطوير العقارات، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، 0.97%، 0.94%، 0.93%، على التوالي.

وقفز 142 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلامة" بنسبة 9.97%، ثم سهم "النايفات" بنسبة 9.85%، ثم سهم "أملاك" بنسبة 6.37%، وتراجع 60 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 2.87%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 2.85%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 407.8 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسرًا 8.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7661.84 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% خاسرًا 24.83 نقطة ليغلق عند مستوى 8546.66 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.53% رابحًا 30.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5820.82 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.1% رابحًا 6.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6110.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 308 مليون سهم بقيمة 72.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.91%، يليه قطاعي التأمين، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاعات البنوك، والعقار، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، 0.2%، 0.19%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والاتصالات، والصناعة بنسبة 2.58%، 1.43%، 0.54%، 0.28%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.71% رابحًا 13.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1886.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 569 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 65.62% مدفوعًا بصعود سهمي مجموعة جي أف إتش المالي، والبنك الأهلي المتحد بنسبة 2.79%، 1.87%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 9.19% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.19%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 13.87% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%، وهبط سهمي بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت بنسبة 4%، 0.21%، على التوالي.