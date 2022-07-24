تأجيل محاكمة الأب المتهم بالتعدى على ابنته طفلة الشرقية لـ27 سبتمبر

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي،رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، تأجيل محاكمة النجار المتهم بالتعدى على نجلته الطفلة بمركز أبوحماد، لجلسة 27 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما تحت الملاحظة، بناءً على طلب الدفاع، لبيان مدى سلامة قوى المتهم العقلية وقت ارتكاب جريمته.

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات ابو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم سعد ع ال ال، 37 عامًا، نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ومطلع العام الجاري، قد تعدى على نجلته الطفلة ، وذلك بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين في التحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد عرض نجلته الطفلة سالفة الذكر للخطر منذ طفولتها، وذلك بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.