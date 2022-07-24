بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة (المعلم المثقف) على مستوى الوادى الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة (المعلم المثقف) على مستوى قطاع تعليم المحافظة وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة ان اليوم الأحد، يجرى تنفيذ التصفيات للفائزين من إدارة الخارجة التعليمية على أن تستأنف الأعمال غدا للفائزين من إداراتى الداخلة وبلاط التعليميتين لافتا إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للجنة التقييم المشكلة برئاسة مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية وعضوية موجه عام المكتبات،وموجه عام اللغة العربية.