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انهيار جزء من بيارة دفع نفقي للصرف الصحي بأرمنت وإصابة 5 عمال

الأحد، 24 يوليه 2022 12:26 ص
انهيار جزء من بيارة دفع نفقي للصرف الصحي بأرمنت وإصابة 5 عمال جانب من الانهيار
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، منذ قليل، انهيار بيارة دفع نفقي بعمق 13 متر في ترعة الرياينة خلال صب آخر منطقة في العمل بها، وذلك لتعدية خط انحدار الطرد أسفل الترعة، مما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفي أرمنت.
 
وفي هذا الصدد قالت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه خلال العمل فى صب بيارة دفع نفقي بعمق 13 متر في ترعة الرياينة انهارت المونة خلال صب آخر منطقة في العمل بها، وذلك لتعدية خط انحدار الطرد أسفل الترعة، مما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفي أرمنت.
 
وأضافت المهندسة رقية حماد في تصريح لليوم السابع، أنه أسفرت الواقعة عن إصابة 5 عمال بكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفي أرمنت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وخرجوا جميعا بصحة جيدة، وجارى استمرار العمل فى البيارة لخدمة أبناء مدينة أرمنت خلال الفترة المقبلة. 
 
 

الاقصر

انهيار بيارة دفع نفقي بالاقصر

اخبار المحافظات

الصرف الصحي بالاقصر

مدينة ارمنت



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