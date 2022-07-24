اليوم.. محاكمة 5 متهمين بتزوير محررات رسمية فى البساتين

كتب أحمد حسني

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي الأحد، 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين.

و كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بأنهم في دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول حتى الثالث "هم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمى، وهو "عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزة"، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفقوا مع مجهول على تزويره، على غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها به وهي حدود و أطوال ومساحة قطعة أرض مغايره لقطعة الأرض محل العقد الصحيح، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة.