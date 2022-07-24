اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 05:40 ص
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اليوم.. محاكمة 35 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس"

الأحد، 24 يوليه 2022 05:00 ص
اليوم.. محاكمة 35 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس" محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، نظر قضية كفن عين شمس، والمتهم فيها 35 متهما من عائلة واحدة، بتهمة احتجاز مواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السيطرة وأعمال البلطجة.
 
وجاء التأجيل لعرض جهاز اللاب توب الذى تم تحريزه من قبل رجال المباحث وقت ضبط المتهمين، والذى كان محملا عليه مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المجنى عليهم وقت احتجازهم، على لجنة متخصصة من الهيئة الوطنية للاعلام لتفريغ محتوى اللاب توب والتأكد من صحة مقاطع الفيديو التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى .
 
و جاء في أمرالإحالة، أن النيابة العامة وجَّهت إلى المتهمين تهم خطف المجني عليهم  بطريق التحايل.
 
 

نظر القضية

كفن عين شمس

عائلة المرغنية

محكمة الجنايات



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