اليوم السابع: الجمهورية الجديدة عين على التنمية والأخرى على حياة كريمة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: مبادرة تطوير الريف انطلاقة خدمية وتنموية جديدة فى المحافظات.. «الجمهورية الجديدة» عين على التنمية والأخرى على «حياة كريمة» للمواطنين.. الرئيس جدد التأكيد فى ذكرى ثورة 23 يوليو على انطلاق «جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع» والمشروعات التنموية العملاقة شاهدة بكل المحافظات.

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مبادرة تطوير الريف انطلاقة خدمية وتنموية جديدة فى المحافظات.. «الجمهورية الجديدة» عين على التنمية والأخرى على «حياة كريمة» للمواطنين.

الرئيس جدد التأكيد فى ذكرى ثورة 23 يوليو على انطلاق «جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع» والمشروعات التنموية العملاقة شاهدة بكل المحافظات.. الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا أولوية.. «تكافل وكرامة» يعيد الحياة لـ17 مليون مواطن.. تخصيص 45.9 مليار جنيه للنهوض بقطاع الصحة.. و 5.26 مليار لمنظومة التأمين الشامل

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