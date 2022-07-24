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المشدد 6 سنوات لصاحب محاجر رخام لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:44 م
المشدد 6 سنوات لصاحب محاجر رخام لحيازته مواد مخدرة بالشرقية المستشار محمد عبد الرحيم
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة صاحب محاجر رخام، بالسجن المشدد 6 سنوات، لإدانته في القضية رقم 1506 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 429 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة الحشيش بقصد الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علی عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط " فرج ع م ح "42 عاما، صاحب محاجر رخام، مقيم ذهب شرم الشيخ جنوب سيناء لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


الشرقية

مخدرات

جنايات الزقازيق

الصالحية الجديدة

صاحب محاجر رخام



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