المشدد 6 سنوات لتاجر مواشى ونجله لحيازتهما هيروين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة تاجر مواشى وعامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5727 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 944 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط محمد ر ر" 44 عاما تاجر مواشى ونجله" السيد" 22 عاما عامل مقيمان دائرة مركز بلبيس، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض مطواة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.