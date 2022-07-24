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المركزى للتعمير: مشروع "عصفور الجنة" إسكان متوسط.. وكل من يرغب يتقدم للحجز

الأحد، 24 يوليه 2022 05:57 م
المركزى للتعمير: مشروع "عصفور الجنة" إسكان متوسط.. وكل من يرغب يتقدم للحجز الإسكان - أرشيفية
كتب إبراهيم حسان

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قال المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة بالجهاز المركزى للتعمير، إن الوحدات السكنية المعلن عن طرحها ضمن مشروع عصفور الجنة" ليست إسكان اجتماعى ولكن متوسط.

 

أضاف خالد جاد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن موقع الوحدات السكنية لـ"عصفور الجنة" متميز جدا فى مدينة 6 أكتوبر، ويبعد مسافة ليست بعيدة عن جهاز مدينة 6 أكتوبر، ويتاح أمام الجميع ولا يشترط عدم تقدمه لحجز وحدات سكنية أخرى.

 

وتابع رئيس جهاز المشروعات المشتركة بالجهاز المركزى للتعمير، أن اليوم الأحد، هو الأول لطرح كراسات شروط مشروع "عصفور الجنة"، ومردفا: "كل مواطن يرغب فى شقة يمكن أن يتقدم لحجزها، وتاريخ التقديم ليس محدد بتاريخ معين إلى حين نهاية المعروض من الوحدات".

 


مشروع عصفور الجنة

وزارة الاسكان

وحدات سكنية

اخبار التليفزيون



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