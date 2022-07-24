وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء العراقي، غبطة بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس رفائيل ساكو والوفد المرافق له.



وجدد الكاظمي - خلال اللقاء- التأكيد على أن التعايش المجتمعي بين أطياف الشعب العراقي هو عماد السلم الأهلي، وأساس المواطنة البنّاءة الداعمة لأمن العراقيين، ورفاههم، واستقرار أوضاعهم المعيشية.



وأضاف أن التآخي الراسخ بين أبناء العراق هو الهدف، والغاية والمرتكز لجميع العراقيين، مشيراً إلى أنَّ التنوّع يعد ثروة اجتماعية تزيد من قوة الشعب العراقي في مختلف المجالات.



ووجه رئيس مجلس الوزراء بتسهيل ومتابعة القضايا المتعلقة بعدد من الاحتياجات والملفات التي طرحت خلال اللقاء.