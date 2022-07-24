اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 03:22 م
أكرم القصاص
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القومى للمرأة يطلق ورشة لتعليم صناعة السجاد بمكتبة عزبة البرج فى دمياط

الأحد، 24 يوليه 2022 03:15 م
القومى للمرأة يطلق ورشة لتعليم صناعة السجاد بمكتبة عزبة البرج فى دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - فريق المحافظات

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أطلق المعهد القومى للمرأة بمحافظة دمياط، عن ورشة لتدريب سيدات المحافظة على المشغولات اليدوية والسجاد وذلك ضمن مبادرة المجلس القومي للمرأة لتشجيع المرأة العاملة والمعيلة. 
 
ويتضمن البرنامج تعليم أساسيات مشروع السجاد اليدوى، وكذلك تعليم مهارات صناعته وخامات تصنيعه فضلا عن طرق تسويقه وكيفية بدء المشروع بأقل التكاليف. 
 
وتستقبل مكتبة مدينة عزبة البرج فعاليات مبادرة المجلس القومي للمرأة "فنانات الهانم ميد" وذلك بحضور أساتذة جامعة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
يأتى هذا ضمن برنامج الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لتأهيل سيدات المحافظة وتقديم الدعم للمرأة المعيلة. 
 
 

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