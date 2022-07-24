القبض على عصابة سرقة السيارات في القاهرة والجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لسرقة السيارات في القاهرة والجيزة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دوائر أقسام ("أول الشيخ زايد - الأهرام - أول أكتوبر - الطالبية - بولاق الدكرور" بالجيزة- "البساتين" بالقاهرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (7) وقائع، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها (7سيارات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.