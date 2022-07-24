الطلاب المتقدمون لمدرسة الضبعة يؤدون امتحانات القبول.. صور

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، امتحان القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، حيث عقدت الاختبارات الإلكترونية للطلاب من خلال المديريات التعليمية.

وتفقد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة التي بدأت، اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٧/٢٤م فى مركز التطوير التكنولوجى بالديوان

وأضاف أن الاختبارات تُجرى علي مدار يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليو الجاري للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة النووية من أبناء محافظة السويس بالإضافة إلي اختبار يوم الأربعاء القادم الموافق ٢٧ يوليو للطلاب المتخلفين عن الاختبارات .

وأوضح الفولى، أنه تابع فعاليات اليوم الأول لإجراء الامتحان الإلكترونى لهؤلاء الطلاب للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات مشيداً بالجدية والانتظام داخل اللجان موجها المشرفين على الامتحان الإلكترونى من مركز التطوير والتعليم الفني بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية من أجل حصول كل طالب على حقه كاملاً.