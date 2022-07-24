السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بوسط مدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية في مديرية أمن الأقصر، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل شقة سكنية بوسط مدينة الأقصر دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع التكوين المهنى بوسط مدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارتا مطافي والتى تمكنت من السيطرة على الحريق في دقايق معدودة دون مصابين أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، منذ قليل، انهيار بيارة دفع نفقي بعمق 13 متر في ترعة الرياينة خلال صب آخر منطقة في العمل بها، وذلك لتعدية خط انحدار الطرد أسفل الترعة، مما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفي أرمنت.

وفي هذا الصدد قالت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه خلال العمل فى صب بيارة دفع نفقي بعمق 13 متر في ترعة الرياينة انهارت المونة خلال صب آخر منطقة في العمل بها، وذلك لتعدية خط انحدار الطرد أسفل الترعة، مما أسفر عن إصابة 5 عمال وتم نقلهم لمستشفي أرمنت.

وأضافت المهندسة رقية حماد في تصريح لليوم السابع، أنه أسفرت الواقعة عن إصابة 5 عمال بكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفي أرمنت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وخرجوا جميعا بصحة جيدة، وجارى استمرار العمل فى البيارة لخدمة أبناء مدينة أرمنت خلال الفترة المقبلة.