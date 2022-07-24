السفير حسام زكى: زيارة لافروف للقاهرة والجامعة العربية لتعزيز العلاقات مع روسيا

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إلى القاهرة والقاء كلمته المرتقبة أمام مندوبى جامعة الدول العربية الدائمين، يؤكد أهمية المنطقة ومحوريتها و زيارته تشمل شقين الأول يتعلق بزيارة مصر والثانى يخص جامعة الدول العربية حيث طلب لقاء أمين عام جامعة الدول العربية، وإلقاء كلمة أمام المندوبين الدائمين للجامعة لشرح موقف بلاده من الأزمة الاوكرانية.

وأضاف الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" على قناة أون تى في، يريد لافروف شرح الموقف أمام الجامعة العربية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية ".

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسى تهدف لتعزيز العلاقات العربية الروسية وشرح موقف بلاده خاصة أنه جرى تأجيل المنتدى العربى الروسى الذى كان من المزمع أن ينعقد فى وقت سابق قبل تأجيله".

وأوضح أن الجامعة العربية، ترغب فى عودة السلام لسوريا والكل يريد السلام لهذا البلد العربى الاصيل وأن نرى تحركاً سياسياً يتيح هذا الأمر بعد سنوات من التوتر وأن ترى القوات والتواجد الاجنبى راحلة عن سوريا حتى تعود لسيادتها على أرضها بالكامل.

وحول مطلب روسيا بعودة سوريا للجامعة العربية، قال: مطلب دائم من الجانب الروسى وإجابتنا واضحة وهى أنه إذا اتفقت الدول العربية على هذه العودة فسوف تكون لكن لم نصل لمرحلة الاتفاق بعد رغم وجود بعض التغيرات فى بعض المواقف لكنها ليست كافية حتى الان لتحسم التوافق العربى الشامل حول عودة دمشق لمقعدها فى الجامعة "