اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية: وصول أكثر من 193 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأحد، 24 يوليه 2022 04:00 م
السعودية: وصول أكثر من 193 ألف حاج إلى المدينة المنورة الحجاج - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد وصول 193 ألفا و870 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج وحتى أمس السبت.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 181 ألفا و962 حاجا قدموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8 آلاف و165 حاجا، في حين وصل 3 آلاف و634 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.


وأشارت إلى مغادرة 16 ألفا و252 حاجا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 114 ألفا و281 حاجا، مؤكدة أن عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة بلغ 79 ألفا و589 حاجا أمس.


السعودية

الحجاج

المدينة المنورة

موسم الحج



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