الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة اغتيال قوات الاحتلال لشابين في نابلس

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أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، جريمة اغتيال الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي في نابلس فجر اليوم، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.



وأكد أبو ردينة - في تصريح صحفي - أن تلك الجرائم لن تقهر الشعب الفلسطيني، ولن تفتت من عزيمته.. وقال إن استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني ليس غريبا على حكومات الاحتلال، وإن المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".



وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتمعت قبل يومين، وستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قريبا، لتقييم الأوضاع عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في بيت لحم، بأن قرارات المجلس المركزي لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنها مطروحة على الطاولة.