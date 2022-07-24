اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 08:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة بمدارس دونيتسك

الأحد، 24 يوليه 2022 08:05 ص
الدفاع الروسية: قوات كييف تنشر صواريخ وأسلحة ثقيلة بمدارس دونيتسك الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن قوات أوكرانية نشرت راجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة في عدة مدارس ببلدات دونيتسك، وذلك لاتهام الجيش الروسي بتوجيه ضربات عشوائية على منشآت مدنية.


وقال ميزينتسيف - في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - "إن الوحدات الأوكرانية نشرت نقاط إسناد ومخازن للذخيرة في منازل سكنية ببلدات جمهورية دونيتسك، كما أنها تستخدم السكان كدروع بشرية".


وكشف ميزينتسيف عن إبطال مفعول أكثر من 11 ألف عبوة ناسفة في دونباس، إضافة إلى إيصال نحو 300 طن من المساعدات الإنسانية لدونيتسك ولوجانسك خلال الساعات الماضية.


وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف قد أعلن أمس السبت أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت 11 طائرة مقاتلة أوكرانية بدون طيار في منطقتي خيرسون وخاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد خلال 24 ساعة.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة