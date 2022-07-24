الداخلية تضبط 1363 قضية تموينية متنوعة

كتب ـ محمد أبو ضيف

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة بينها 396 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (29٫279 طن "منتجات ألبان – دقيق – مكرونة – سكر – مسلى - لحوم" – 8900 قطعة إكسسوارات محمول –72000 عبوة منظفات صناعية – 377 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 605 قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم "تصرف"- 121 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 105 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 82 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 70 قضية توقف عن الإنتاج – 213 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (4٫150 طن دقيق بلدى مدعم)، و7 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (166411 لتر مواد بترولية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (32٫629 طن – 166411 لتر مواد بترولية –72000 عبوة منظفات صناعية – 377 عبوة سجائر- 8900 قطعة إكسسوارات محمول).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 35 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 3250 عبوة "سجائر – معسل"مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى، وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 24,460 طن أقماح محلية على النحو التالى:

. ضبط (24٫460 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد والاتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة مالك مخزن لتجارة الغلال بدون ترخيص بمحافظة المنيا، كما تم ضبط 9 قضايا امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (21,105) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (163 قطعة "16 قطعة صوتية – 44 قطعة ضوئية – 103ملصقات").