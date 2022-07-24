الخارجية: الجالية المصرية بكندا شعرت بالفخر لإضاءة شلالات نياجرا بعلم مصر

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، إن العلاقات المصرية الكندية فى حالة طيبة، وهو ما ساعد فى اضاءة شلالات نياجرا بألوان علم مصر، لأن الجالية المصرية بكندا تقترب من 300 ألف مصرى، وتمكن بعضهم من تبوء أماكن مؤثرة فى الدولة الكندية.

وأضاف سفير مصر فى كندا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اضاءة شلالات نياجرا بألوان علم مصر هى مبادرة من السفارة مع إدارة شلالات نياجرا لإضاءة الشلال بألوان علم مصر بمناسبة الذكرى الـ 70 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة لافتا إلى أن الجالية المصرية فى كندا يشعرون بالفخر والامتنان تجاه وطنهم خلال هذه الاحتفالات العظيمة حينما وجدوا شلالات نياجرا مضاءة بألوان علم مصر.

وتابع سفير مصر فى كندا أن شلالات نياجرا يزورها عشرات الآلاف كل يوم من مختلف دول العالم، موضحا أن إضاءة الشلالات بألوان العلم المصرى تؤكد مدى قوة العلاقات بين مصر وكندا منذ زمنا بعيد.

وقدم السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا التهنئة للشعب المصرى جميعا بمناسبة ذكرى الـ 70 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن إنارة شلالات نياجرا بألوان علم مصر احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو هو مشهد يدعو للفخر.