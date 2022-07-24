الجنرال مارك ميلى: الصين أصبحت أكثر عدوانية فى اعتراض الطائرات العسكرية

كتبت ريم عبد الحميد

واصل الجيش الأمريكى تحذيراته المتكررة من الصين، وقال على لسان أرفع قادته الجنرال مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الصين تصبح أكثر عدوانية فى اعتراض الطائرات العسكرية والقيام بمناورات جوية غير آمنة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، قال ميلى إن الصين تجرى اعتراضات خطيرة ضد الطائرات والسفن العسكرية الأمريكية، كما أنها تستهدف كندا واستراليا واليابان وشركاء أمريكيين آخرين. وأثناء توجهه إلى آسيا فى زيارة إلى إندونيسيا وأستراليا، قال ميلى إن عدد عمليات الاعتراض التى تقوم بها الصين فى البحر والجو قد زاد بشكل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية. وقال إن الجيش الصينى أصبح أكثر عدوانية بشكل ملحوظ فى هذه المنطقة بالذات.

ورفض ميلى تقديم أرقام محددة حول العدد الإجمالى للحوادث، لكنه قال إن حجم عمليات الاعتراض غير الآمنة، مثلا عند اقتراب طائرة مقاتلة صينة من طائرة أمريكية، قد ارتفع بنسب متساوية. ولم يتضح إلى أى مدى كان الارتفاع بسبب استجابة الصين لتوسيع الشاط الأمريكى فى المنطقة.

وفى مايو الماضى، حلقت مقاتلى جيه 16 الصينية على مقربة شديدة من طائرة تجسس استرالية، ووأطلقت قشرا بما فى ذلك قطعا من الأولومنيوم، تم امتصاسه فى محرك طائرة المراقبة بى 8.

وقال ميلى إنه ناقش عمليات الاعتراض غير الآمنة عندما تحدث إلى نظيره الصينى الجنرال لى جوتشنج فى أول مكالة بين الجنرالين منذ تولى جو بايدن منصبه.

ورد لى بتحذير الولايات المتحدة من الانخراط فى استفزازات، لك البنتاجون يقول إنه يعمل فى المياه الدولية والمجال الجوى الدولى، إلا أن الصين تريد من الولايات المتحدة تقليص أنشطتها فى المنطقة.