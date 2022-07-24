اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 11:37 ص
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الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بقضية أحداث جامعة الأزهر

الأحد، 24 يوليه 2022 11:36 ص
الجنايات تقضي بالسجن 3 سنوات لمتهم بقضية أحداث جامعة الأزهر المستشار محمد حماد- أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، بالسجن 3 سنوات لمتهم في إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث جامعة الأزهر".
 
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهم تتعلق بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم في 2013.
 
 
 

أحداث الازهر

الجنايات

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