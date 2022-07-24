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"التموين" توجه بصرف مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى خلال 48 ساعة

الأحد، 24 يوليه 2022 07:00 ص
"التموين" توجه بصرف مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى خلال 48 ساعة قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار توريد القمح المحلى حتى نهاية شهر أغسطس المقبل مع ضرورة صرف مستحقات المزارعين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، وسط تيسير كافة الإجراءات الخاصة باستلام القمح المحلى من المزارعين .
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى زيادة المخزون الاستراتيجى للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لأكثر من 6 أشهر رغم الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ساهمت فى توفير كافة السلع الغذائية ومنها القمح حيث تستمر الوزارة  فى استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلى، ويتم الاستلام من خلال 450 مركزا ونقطة تجميع بكافة محافظات الجمهورية، حيث تقوم جهات التسويق الممثلة فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى فى استلام الأقماح ونجحت الوزارة بالوصول بالمخزون الاستراتيجي للأقماح إلى 6.5 أشهر حتى الآن.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية للمطاحن أكثر من 750 ألف طن قمح شهريا، لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم، حيث يتم تسليم الدقيق لأصحاب المخابز، لتقوم بدورها بإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 71 مليون مواطن مقدين على بطاقات التموين بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد على البطاقة، كما يتم صرف سلع مجانية لأصحاب البطاقات ضمن فارق نقاط الخبز مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم.

التموين

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مستحقات المزارعين عن توريد القمح المحلى

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