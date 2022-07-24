"التعليم الفني" بدمياط ينظم الملتقى التوظيفي الأول لتشغيل الشباب 27 يوليو

تواصل مديرية التربية والتعليم بدمياط تنفيذ خطة تطوير التعليم الفنى وربط خريجيه بسوق العمل وذلك عن طريق الكوادر الفنية التى تحتاجها شركات القطاع الخاص ومصانعه.

وتقرر اقامة الملتقى التوظيفى الأول تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم والقيام بالاجراءات التنفيذية عن طريق غادة بيضون مدير عام التعليم الفنى والوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر ويحضر الملتقى ممثلو 15 شركة من شركات ومصانع القطاع الخاص.

كما يحضره الخرجين الباحثين عن العمل وسوف يعقد هذا الملتقى التوظيفى يوم الأربعاء المقبل 27 يوليو الجارى فى تمام الساعة الثانية ظهر حتى الساعة السابعة مساءا بمدرسة دمياط الفنية الصناعية للبنات بميدان سرور.

وصرح الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط بأن عقد هذه الملتقيات التوظيفية هو تنفيذ خطة الوزارة والمديرية بربط الخرجين بسوق العمل واتاحة الفرصة لأصحاب الشركات والمصانع لتحديد احتياجاتهم من الكوادر الفنية للعمل بمصانعهم وذلك فى دعم دور التعليم الفنى بالمشاركة فى مشروعات التنمية والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.

ومن جانبها أشارت غادة بيضون مدير عام التعليم الفنى إلى أن الملتقى هو الأول من نوعه الذى يقام بدمياط للتيسير على شباب الخرجين للحصول على فرص عمل حقيقية، بالتعاون مع وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل والتى تضم مجموعة من المكونات المختلفة من بينها خدمات مكون التوظيف ومعلومات سوق العمل والذى يقدم الكثير من الجهد بشكل تطوعى لخدمة الوطن.

وأكدت بيضون أن التعليم الفنى يمثل قاطرة التنمية للنهوض بمصر اقتصاديا، وهو ما اعتمدت عليه الدول المتقدمة لتحقيق نهضتها.