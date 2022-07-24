اليوم السابع
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التضامن تكشف حقيقة ضرب طفل من ذوى الإعاقة داخل حضانة بالإسكندرية

الأحد، 24 يوليه 2022 01:24 م
التضامن تكشف حقيقة ضرب طفل من ذوى الإعاقة داخل حضانة بالإسكندرية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ماجدة جلالة مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض طفل من ذوى الإعاقة بمحافظة الإسكندرية للضرب والتعذيب داخل إحدى الحضانات، كما يدعى المنشور.
 
وعلى الفور شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور المتداول وتوجهت إلى مكان الواقعة والذى تبين أنه مركز يدعى هيلب أكاديمى، وليس تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعى وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية " تنمية موارد بشرية"، وذلك بالمخالفة لقانونى الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تبين أنه يتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل جلسات فردية للأطفال يوميا من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرا على يد اخصائيين نفسيين واجتماعيين وتنمية مهارات وتربية.
 
وقد أقر العاملون فى المركز بصحة الواقعة، كما أكد ولى أمر الطفل أن حالة نجله غير مستقرة بسبب تغيير العلاج ويحدث له نوبات " هياج"، وقد أقر أنه رأى الواقعة ويرى أن الواقعة ليست ضربًا مبرحًا لأنه رد فعل، كما تم مقابلة المدير المسئول عن المركز الذى أفاد أن مرتكب الواقعة فعلها كرد فعل خاطيء تجاه الطفل، وتم فتح تحقيق داخلى له وفصله نهائيا من المركز.
 
 
وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية أن هذا المركز لا يتبعها وحاصل على رخصة مهنية من الغرفة التجارية، وسبق التعامل معه وإرسال إنذار وتم إغلاق مكانه السابق بمنطقة لوران، ولكنه عاود نشاطه مرة أخرى فى منطقة كامب شيزار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

التضامن

ضرب لطفل من ذوى الإعاقة

حضانة أطفال

ضرب طفل بالاسكندرية



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