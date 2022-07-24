التخطيط: الدولة المصرية تنجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية بنسبة 93%

كتبت أسماء أمين

تولي الدولة المصرية، اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في كافة النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015، 21/2022).

ووجهت الدولة من الموازنة العامة ما يزيد عن 1.88 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 187%، مُقارنة بالثمان سنوات التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، فضلاً عن تجاوز الاستثمار العام 348 مليار جنيه خلال الفترة (14/2015- 21/2022)، بنسبة نمو 390% مقارنةً بالفترة (06/2007 – 13/2014).

وكشف تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية أعطت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية. وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية.

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية أنشت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لحوكمة منظومة "مشتريات الدواء" والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، مؤكدا: أنه نتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.