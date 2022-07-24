البدء فى إنشاء كوبرى حانوت بالشرقية بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى حانوت بنطاق الوحدة المحلية بحانوت بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021 /2022، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتخفيف حدة الزحام تيسيراً على المواطنين.

وأوضح المهندس صبحى الهادى رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أن الكوبرى يربط قرية حانوت بالتوابع والعزب التابعة لها والذى يبلغ تكلفته 4 ملايين و350 ألف جنيه، مؤكداً مراعاة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية خلال تنفيذ الأعمال لسرعة دخول الكوبرى الخدمة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.