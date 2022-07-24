اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 03:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى إنشاء كوبرى حانوت بالشرقية بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه

الأحد، 24 يوليه 2022 02:35 م
البدء فى إنشاء كوبرى حانوت بالشرقية بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه إنشاء كوبرى حانوت
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى حانوت بنطاق الوحدة المحلية بحانوت بمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 4 مليون و 350 ألف جنيه، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021 /2022، والمنفذة بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتخفيف حدة الزحام تيسيراً على المواطنين.

وأوضح المهندس صبحى الهادى رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أن الكوبرى يربط قرية حانوت بالتوابع والعزب التابعة لها والذى يبلغ تكلفته 4 ملايين و350 ألف جنيه، مؤكداً مراعاة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية خلال تنفيذ الأعمال لسرعة دخول الكوبرى الخدمة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكوبرى ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

 


الشرقية

أولاد صقر

كوبرى حانوت

مشروعات خدمية بالشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة