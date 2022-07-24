اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 11:24 ص
أكرم القصاص
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الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات لجدري القردة

الأحد، 24 يوليه 2022 11:12 ص
الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات لجدري القردة جدرى القرود - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.


وأوصت وزارة الصحة - في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.


وتطمئن الوزارة الجميع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية.


الإمارات

جدرى القرود

جدرى القرود فى الإمارات

وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية



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