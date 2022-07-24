اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإجازات الرسمية بعيدا عن العطلات والأعياد.. قانون العمل يوضح التفاصيل

الأحد، 24 يوليه 2022 03:00 ص
الإجازات الرسمية بعيدا عن العطلات والأعياد.. قانون العمل يوضح التفاصيل مجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل

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حدد قانون العمل، الإجازة السنوية 21 يومًا تكون بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

ووفقا للقانون، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

 

 


قانون العمل

الاجازات الرسمية

الاجازات غير الرسمية

الأعمال الصعبة



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