الأمن الاقتصادي يضبط 2911 قضية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت قوات الأمن الاقتصادي تكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2911) قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 15456 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 157 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 82 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها: (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص)، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.