افتتاح المعرض الـ13 للمنتجات التراثية والحرف اليدوية بجامعة قناة السويس غدا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، افتتاح المعرض الثالث عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية غداً الأثنين، ويُقام لأول مرة بنادي أعضاء هيئة التدريس، ويستمر حتي الأربعاء 27 يوليو بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأضاف "مندور" أن الجامعة حريصة على إقامة هذة المعارض لتشجيع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء التراث الفريد والحرف اليدوية.

يأتي المعرض بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والتي أوضحت أن المعرض يضم مجموعة من العارضين المتميزين والمبدعين الذين يمتلكون القدرة على الإبتكار والإبداع وأهل القرى الأكثر احتياجاًـ والتى تتميز بصناعة المنتجات اليدوية و التراثية .