اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص بدمنهور دون خسائر فى الأرواح

البحيرة - ناصر جودة

شهدت منذ قليل، مدينة دمنهور بالبحيرة، إشتعال النيران بشكل مفاجئ داخل سيارة "تومناية"، أثناء توقفها بجوار مقر الأحوال المدنية بشارع عبد السلام الشاذلى، دون وجود خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وكذلك مواجهة امتداد النيران إلى السيارات المتوقفة بالشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.