اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 يوليه 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص بدمنهور دون خسائر فى الأرواح

الأحد، 24 يوليه 2022 11:57 ص
اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص بدمنهور دون خسائر فى الأرواح احتراق سيارة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منذ قليل، مدينة دمنهور بالبحيرة، إشتعال النيران بشكل مفاجئ داخل سيارة "تومناية"، أثناء توقفها بجوار مقر الأحوال المدنية بشارع عبد السلام الشاذلى، دون وجود خسائر فى الأرواح.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، وكذلك مواجهة امتداد النيران إلى السيارات المتوقفة بالشارع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة

 

 

 


حريق سيارة

دمنهور

محافظة البحيرة

احتراق تومانية

الحماية المدنية

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة