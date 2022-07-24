اليوم السابع
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استهداف دونيتسك ولوجانسك بقذائف "الناتو" وصواريخ "هيمارس"

الأحد، 24 يوليه 2022 12:12 م
استهداف دونيتسك ولوجانسك بقذائف "الناتو" وصواريخ "هيمارس" القوات الأوكرانية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث مرات قذائف على مناطق مختلفة من دونيتسك، بما في ذلك خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف "الناتو". 


وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار -في بيان اليوم الأحد: " لقد قصفت القوات الأوكرانية فجر اليوم منطقة "بيرفومايسكوي" بدونيتسك بخمس قذائف يستخدمها حلف شمال الأطلسي من عيار 155 ملم، بجانب استهداف منطقة "مارينكا" بـ 5 قذائف أخرى من عيار 120 ملم"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت أيضا منطقة "كراسني لوش" في لوجانسك بست صواريخ "هيمارس" الأمريكية.


يُذكر أن البيان لم يتحدث حتى الآن عن وقوع ضحايا وجرحى نتيجة هذا القصف.


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