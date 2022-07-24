استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وسموحة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسموحة بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز الليلة في التاسعة مساء اليوم.

وشكلت الأطقم الأمنية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الدوري المصرى يقترب من النهاية والصراع يشتعل

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة اليوم الاحد فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.