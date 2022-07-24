ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر إلى 1700 حالة وفاة في إسبانيا والبرتغال

فاطمة شوقى

أكدت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن ضحايا موجة الحر في أوروبا، ارتفع عددهم بشكل واضح، ووصل إلى 1700 شخص في إسبانيا والبرتغال فقط.

وقال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية (WHO) إن موجة الحر في أوروبا كانت مسؤولة عن 1700 حالة وفاة في شبه الجزيرة الأيبيرية وحدها ، أي إسبانيا والبرتغال ، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة للتصدي لتغير المناخ.

وقال هانز كلوج المدير الاقليمى لأوروبا في منظمة الصحة العالمية إن "الحرارة تقتل، ومئات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم في العقود الأخيرة نتيجة للحرارة الشديدة خلال موجات الحر التي طال أمدها ، والتي غالبا ما كانت مصحوبة بحرائق غابات متزامنة.

وأضاف "شهدنا هذا العام بالفعل أكثر من 1700 حالة وفاة في موجة الحر الحالية في إسبانيا والبرتغال" ، مشيرا إلى أن التعرض للحرارة الشديدة "غالبًا ما يؤدي إلى تفاقم الظروف الصحية الموجودة مسبقًا" وأشار إلى أن "الأشخاص في جميع مراحل الحياة - الرضع والأطفال وكبار السن - معرضون للخطر.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن الرقم كان تقديرًا أوليًا بناءً على تقارير من السلطات الوطنية ، وأن الرقم "زاد بالفعل وسيستمر في الزيادة في الأيام المقبلة".

وأدت حرائق الأسبوعين الماضيين ، التي فضلتها موجة حر شديدة ورياح قوية ، إلى حرق ما يقرب من مائة ألف هكتار من الغابات في إسبانيا ، أي أكثر من كل ما فقد لنفس السبب في عام 2021 ، وفقًا لبيانات المنظمة الأوروبية. EFFIS على أساس صور الأقمار الصناعية.

تشير حسابات نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي (EFFIS) إلى أن المنطقة المدمرة من يناير الماضي حتى الآن تتجاوز 200000 هكتار أي 494211 فدان

ووفقًا للمصدر نفسه ، فإن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا من الحرائق هذا العام حتى الآن. كما أنها الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب موجة الحر.