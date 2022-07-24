وكانت إدارة الشئون الصحية بولاية فلوريدا قد أعلنت أمس أن عدد حالات الإصابة بالولاية بلغ 260 حالة أغلبها في مناطق الجنوب.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قامت بتوزيع 300 ألف لقاح من نوع "جينوس" في مختلف الولايات والمدن الأمريكية منذ شهر مايو الماضي ويتم حاليا تسليم 780 ألف جرعة لقاح للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن إدارة الشئون الصحية والخدمات الإنسانية طالبت بالفعل بشراء بـ5 ملايين جرعة لقاح ضد جدري القردة قبل حلول عام 2023.

وقالت مدير مركز مكافحة الأمراض الأمريكي روشيل والينسكي إن الطلب يتزايد على التزود بلقاح جدري القردة ويفوق الكميات المتاحة حاليا بالولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى وجود طوابير انتظار في ولاية نيويورك التي تعد الأكبر في نسبة الإصابة.