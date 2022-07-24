ارتفاع تصنيف المجلات العلمية بجامعة الأزهر فى تقييم المجلس الأعلى للجامعات

كتب ـ لؤى على

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، أن مجلات جامعة الأزهر حققت تقدما ملحوظا في التصنيف الصادر من المجلس الأعلى للجامعات في تصنيف يوليو 2022، حيث حصلت 31 مجلة على 7 درجات مقارنة بـ 15 مجلة في التحكيم السابق لدورة يوليو 2021 بزيادة بلغت 115%، كما ارتفع تقييم معظم مجلات الجامعة حيث حصلت 16 مجلة على تقييم 6.5 درجة، وحصلت سبع مجلات على تقييم 6 درجات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر يصدر عنها عدد 67 مجلة علمية في مختلف التخصصات العلمية (العربية والشرعية والعملية بما في ذلك قطاع الطب والعلوم الأساسية والصيدلة والهندسة وغيرها من التخصصات العملية)، مشيرا إلى أنه يشرف على ملف المجلات العلمية بمكتب التميز الدولي لجامعة الأزهر الدكتورة أرزاق فتحي السيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتورة شيرين عبد الجليل عمارة مدرس اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، والدكتور محمد صبحي مدرس علم الأنسجة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عزت مدرس العقاقير الطبية بكلية الصيدلة فرع أسيوط، ويواصل مكتب التمييز الدولي دعم نشاطات الدراسات العليا والبحوث في مختلف الملفات المعنية التي تدخل في اختصاصه وعلى رأسها دعم المجلات العلمية الصادرة عن جامعة الأزهر، ورفع كفاءة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والتدريب على البحوث العلمية والنشر وتصنيف الجامعة والمشروعات العلمية الدولية، ومتابعة الوحدات البحثية وملف التنمية المستدامة والجامعة الخضراء وغيرها من الملفات المعنيةتحقيقا لخطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.