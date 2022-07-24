اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 09:56 ص
أكرم القصاص
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إيطاليا تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بمرض جدري القردة

الأحد، 24 يوليه 2022 09:26 ص
إيطاليا تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بمرض جدري القردة جدرى القرود - أرشيفية
أ ش أ

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أفاد رئيس دائرة الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة الإيطالية، جاني ريتسا، بوصول حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في البلاد إلى 407 إصابات.

ونقلت وزارة الصحة عن ريتسا قوله: "لقد أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع الأقاليم والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي إجراءات الإبلاغ عن الحالات الفردية. وتم في إيطاليا حتى الآن تسجيل 407 حالات، مع النزوع إلى استقرار الوضع. ولا يزال الوضع تحت المراقبة المستمرة، لكنه لا يثير أي قلق خاص".

وأعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أمس السبت، حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي مرض جدري القردة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا التفشي يمثل خطرا "معتدلا" على جميع مناطق العالم، باستثناء أوروبا حيث يعد هذا الخطر "مرتفعا".

 

إيطاليا

جدرى القرود

جدرى القرود في إيطاليا

منظمة الصحة العالمية



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