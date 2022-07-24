إعلان جوائز جامعة المنصورة للعام 2022.. تعرف عليها

الدقهلية – فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة المنصورة بجلسته رقم (588) المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة على منح جوائز الجامعة لـ (31) عضو هيئة تدريس والهيئة المعاونة من إجمالى (122) متقدما.

وقد حصلت كلية العلوم على (6) جوائز.

وحصلت كلية الهندسة على (6) جوائز.

وحصلت كلية الصيدلة على (5) جوائز.

وحصلت كلية الطب على (5) جوائز.

وحصلت كلية الزراعة على (3) جوائز.

وجائزتان لكلية الطب البيطرى.

وجائزتان لكلية طب الأسنان.

وجائزة واحدة لكلية الحاسبات والمعلومات.

وجائزة واحدة لكلية الآداب.

أولاً: جائزة الجامعة التقديرية: حجبت

ثانياً: جائزة الجامعة للتفوق العلمى:-

1- الدكتور عبد العزيز السيد فودة- الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم (مجال العلوم الأساسية)

2- الدكتور أحمد محمد رفعت النحاس- أستاذ جراحة المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك بكلية الطب ( مجال العلوم الطبية والصيدلية)

3- الدكتورة منى إبراهيم عوض شعبان- أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة ( مجال العلوم الطبية والصيدلية)

4- الدكتور أحمد على أبو العطا موسى – أستاذ بقسم الأراضى بكلية الزراعة ( مجال العلوم البيطرية والزراعية).

ثالثا: جائزة الجامعة التشجيعية:-

1- الدكتور حسام أيمن محمد عبد الحميد الفقى- مدرس بقسم الجراحة العامة بكلية الطب

2- الدكتور عمرو عوض إبراهيم أحمد- أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم

3- الدكتورة ياسمين جابر محمد أبو الريش- أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية بكلية العلوم

4- الدكتور محمد صلاح عمرو شتيوى- مدرس بقسم المحاصيل بكلية الزراعة

5- الدكتور أسامة السعيد عبد المنعم- الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة

6- الدكتور محمد إبراهيم جار العلم راشد- الأستاذ المساعد بقسم هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة

7- الدكتورة رانيا نبيه محمد الشاهينى- الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة

8- الدكتور محمد أسعد زكى حسن الموافى – الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجى بكلية الصيدلة

9- الدكتور حسام الشيخ على جمال الدين – الأستاذ المساعد بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعى بكلية الطب البيطرى

رابعا: جائزة الجامعة لأحسن الرسائل لدرجتى الدكتوراة والماجستير:-

أولاً جائزة أحسن الرسائل لدرجة الدكتوراة:-

1- الدكتور محمد عبد العزيز السيد الغازى- مدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب

2- الدكتورة ندى عبد الحميد السيد – مدرس بقسم طب المخ والأعصاب بكلية الطب

3- محمد يحيي عبد الفتاح عزب – مدرس مساعد بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية ( فيزياء هندسية) بكلية الهندسة

4- الدكتور أحمد حازم محمود- مدرس بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية (رياضيات هندسية تطبيقية) بكلية الهندسة

5- الدكتورة نوره حمدان عبده أبو طالب - مدرس بقسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة

6- الدكتورة نبيلة حامد محمود عبد العال – مدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات

7- الدكتورة نسمة سلطان محمد عبد الحميد- مدرس بقسم بيولوجيا الفم بكلية طب الأسنان

8- الدكتورة وفاء السعيد احمد صالح- مدرس بقسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان

9- الدكتورة لمياء محمود محمد محمود- مدرس بقسم الفاكهة بكلية الزراعة

10- الدكتور أحمد بهجت خليل عبد العزيز_ مدرس بقسم الكيمياء ( الكيمياء التحليلية) بكلية العلوم

11- الدكتورة دعاء أحمد محمد على- مدرس بقسم الكيمياء ( الكيمياء الفيزيائية) بكلية العلوم

ثانياً جائزة أحسن الرسائل لدرجة الماجستير:-

1- م/ أحمد مجدى عبد المجيد إبراهيم بشر- قسم الجيولوجيا بكلية العلوم

2- م/ أحمد إبراهيم أبو المعاطى أبو الفتوح – قسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة

3- م/ أحمد نادر عطوة محمود شتا – قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة

4- م/ أحمد محمد عوض محمد شطا – قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلية

5- م/ رباب عبد الحكيم إبراهيم محمود مطاوع – قسم الجغرافيا بكلية الآداب

خامسا: جائزة أفضل قسم علمى:-

1- قسم جراحة المسالك البولية بمركز أمراض الكلى والمسالك بكلية الطب (مجال العلوم الطبية)

2- قسم التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعى بكلية الطب البيطرى (مجال العلوم الأساسية)

وتم حجب الجائزة فى مجال العلوم الإنسانية والتربوية.