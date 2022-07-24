إطلاق شعلة الغاز الطبيعى لأول منزل بقرى حياة كريمة فى إسنا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولاته التفقدية بمركز ومدينة إسنا، والتى تابع خلالها انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى المركز، فى إطار متابعة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأطلق محافظ الأقصر خلال الجولة، أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية تقوم بتوصيل الغاز بقرية توماس الوسطي، وذلك بعد إنتهاء شركة غاز مصر من أعمال دفع الغاز وتوصيله للقرية، حيث أعرب المحافظ عن تقديره للعمال والشركات المنفذة للمشروعات بقري المبادرة، وذلك لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، موجهاً في الوقت ذاته بإنجاز العمل بالمشروعات وتسليمها طبقاً للتوقيتات الزمنية المقررة لها.

ورافق المحافظ فى جولته العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس مدينة إسنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة ومسئولى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ومسؤولي شركة غاز مصر والشركات المنفذة لمشروعات المبادرة بإسنا.

كما تابع المحافظ جولته بتفقد عدد من المشروعات التنموية بقرية توماس الوسطي، حيث تفقد الأعمال النهائية لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية والذي تم الإنتهاء من كافة أعماله الإنشائية، واطلع على نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرية التي تتضمن تنفيذ 8 كيلو ونصف شبكات وتم الإنتهاء منه بالكامل، وجرى تسليمهم لشركة المياه لعمل الوصلات المنزلية، وذلك حسبما أكدت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.



إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول منزل بقري حياة كريمة فى مدينة إسنا



إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول منزل بقري حياة كريمة فى مدينة إسنا