إطلاق أول وحدة معملية لمحطة الفضاء الصينية

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أطلقت الصين اليوم الأحد الوحدة المعملية "ونتيان"، وهي الأولى من نوعها لمحطة الفضاء الصينية، وستعمل الوحدة الجديدة كنسخة احتياطية من الوحدة الأساسية ومنصة قوية للتجارب العلمية.



وقال نائب كبير مصممي نظام محطة الفضاء لبرنامج الفضاء المأهول الصيني ليو قانج - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية - إن طول الوحدة "ونتيان" يبلغ 17.9 متر، فيما يبلغ قطرها الأقصى 4.2 متر وتبلغ كتلة الإقلاع 23 طنا.



وقد تم إطلاق الصاروخ الحامل لونغ مارش-5 بي واي 3، الذي يحمل الوحدة "ونتيان"، من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزيرية بجنوبي البلاد.



ومن المتوقع أن تستكمل أعمال إنشاء محطة الفضاء الصينية "تيانقونغ" خلال العام الجاري، حيث ستتطور بعد ذلك من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات - الوحدة الأساسية "تيانخه"، والوحدتين المعمليتين "ونتيان" و"منغتيان".



وقد تم إطلاق الوحدة الأساسية "تيانخه" خلال أبريل عام 2021، بينما من المقرر إطلاق الوحدة المعملية "منغتيان" خلال أكتوبر القادم.