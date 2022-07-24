اليوم السابع
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الأحد، 24 يوليه 2022 07:22 م
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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد

الأحد، 24 يوليه 2022 06:37 م
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالوادى الجديد حادث - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر البهنساوي

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أصيب 7 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بطريق "الداخلة – الفرافرة" في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تنقل أشخاص يعملون في طريق "غرب الموهوب – الفرافرة"، ما أسفر عن إصابة كل من محمد أحمد حسن 18 سنة، ومصطفي فتحي عليوة 19 سنة، وهاني السيد علي 28 سنة، وإسلام سمير حسن 24 سنة، وأحمد جابر عليوة 26 سنة، ومحمد جابر عليوة 27 سنة، و محمود حسين أحمد 30 سنة وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادثة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
 

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